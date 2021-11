Destaques 07/11/2021 06:17 Arão Leite/J. Cidade Politec de Alta Floresta ganha mais servidores e anuncia reforma Foto: Daiane Carvalho A unidade da Perícia Oficial de Identificação em Alta Floresta será uma das contempladas coma convocação feita pelo governo do estado de Mato Grosso a concursados do ano de 2017 para Politec. Nesta sexta-feira (05), os candidatos aprovados e classificados já se apresentaram e aguardam com ansiedade o início oficial, mas conforme o papiloscopista Valdecir Lage, a partir dessa convocação publicada em Diário Oficial do Estado eles deverão passar por exames médicos e depois iniciar uma academia de pelo menos dois meses de preparação e aí ingressar em definitivo ao cargo. “Mas graças a Deus vai melhorar e muito com a chegada desses servidores”, comemorou Valdecir. Acredita-se que ainda no final de dezembro ou mais tardar início de janeiro os funcionários públicos do estado já estarão cada um em seu posto e órgão poderá acelerar mais os trabalhos. Contudo, o governo do estado ainda terá que encontrar um paliativo pelo menos para resolver a questão de médico legista. Atualmente a Politec regional de Alta Floresta conta com quatro peritos criminais, mas apenas com um médico legista. Muitas vezes, principalmente aos finais de semana, exames necessários com urgência são encaminhados à Guarantã do Norte ou Sinop. Valdecir no entanto acredita que os investimentos para mais profissionais da área devem acontecer. Reforma e ampliação A expectativa é muito grande para melhoria na estrutura do órgão em Alta Floresta, tanto que Lage já informou que o dinheiro tá na conta para a reforma e ampliação da unidade. Com certeza vai melhorar e muito e quem ganha é a região”, finalizou.

