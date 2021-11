Destaques 07/11/2021 06:25 Lindomar Leal/Assessoria Alta Floresta: Empresários buscam apoio da Câmara Municipal para combater atos de vandalismo Foto: Reprodução Por intermédio do vereador Luciano Silva (Podemos), a Câmara Municipal de Alta Floresta recebeu na manhã de quinta-feira (04.11) alguns empresários e representantes de estabelecimentos comerciais localizados na Avenida Ariosto da Riva, na região central da cidade, para uma importante reunião com o objetivo de buscar uma solução para acabar com os atos de vandalismo, aglomeração e depredação praticados principalmente nos finais de semana. A reunião contou com a presença do tenente Pasuch do 8º Batalhão da Polícia Militar, Fernando Leite, diretor de trânsito, transporte e segurança, o agente de trânsito Carlos Nascimento, e da secretária de saúde, Sandra Melo. Também participaram da reunião os vereadores Oslen Dias dos Santos “Tuti” (PSDB), presidente da Câmara Municipal, que conduziu a reunião, Marcos Roberto Menin (MDB), vice-presidente do Poder Legislativo, Adelson da Silva Rezende (PDT), Bernardo Patrício dos Santos (MDB), Claudinei de Souza Jesus (MDB), líder do prefeito, Ilmarli Teixeira (PT), Francisco Ailton dos Santos (Republicanos), José Vaz Neto “Eskiva” (PL), Leonice Klaus dos Santos (PDT) e Reginaldo Luiz da Silva “Naldo da Pista” (Republicanos). De forma unanime os empresários relataram estarem passando por situações revoltantes e de impotência diante da gravidade dos crimes de vandalismo que têm afetado frequentemente seus estabelecimentos comerciais. Segundo os empresários é comum encontrar nas calçadas e atrás de estabelecimentos comerciais preservativos usados e fezes. Eles também reclamaram do mal cheiro de urina e vômito. Além de prejuízos financeiros com os estragos provocados em portões e câmeras de monitoramento. O volume alto de som automotivo, as aglomerações até altas horas da madrugada e invasão de propriedade particular também estão na lista de reclamações. Os empresários defenderam a aplicação de multa e serviço comunitário como forma de punição para os responsáveis pelos delitos. Provocadora do debate, a Câmara Municipal irá criar uma comissão formada por vereadores e empresários para acompanhar o caso, mas principalmente para buscar junto às instituições responsáveis as medidas necessárias para preservação da ordem. Também ficou definido que uma nova reunião será marcada para os próximos dias com a presença de representantes do Corpo de Bombeiros, da Polícia Judiciária Civil, do Ministério Público Estadual, do Poder Judiciário e do Conselho Tutelar.

Voltar + Destaques