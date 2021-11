Frio e chuva seguem presentes em quase todo o Brasil, na próxima semana, com temporais em vários estados. As regiões Norte e Centro-Oeste devem receber os maiores acumulados nesse período.

Destaque para Mato Grosso, Rondônia, sul e oeste do Amazonas, áreas do sul do Pará, do Tocantins, e do norte de Goiás, onde as previsões indicam acumulados de 50 mm a 70 mm em sete dias. Nas demais áreas do Amazonas e do Tocantins, o volume de chuva pode chegar até 100 mm.

Na parte Nordeste do país, a Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) favorece o transporte de bastante umidade, principalmente para os estados da Bahia, Maranhão e Piauí, onde são esperados acumulados de 50 mm a 70 mm na próxima semana. Nas demais áreas da região, principalmente no litoral, o tempo deve ficar mais aberto e com temperaturas amenas.

Primeira semana de novembro será mais chuvosa por todo país

Já na Região Sudeste a chuva é mais fraca e isolada, com acumulados de 20 mm a 40 mm. No decorrer da semana, no entanto, a previsão é de queda nas temperaturas, principalmente na parte litorânea da região. Em São Paulo e no Rio de Janeiro, a máxima pode chegar a 18ºC.

O começo da semana no Sul do Brasil será de tempo bastante nublado. A tendência é de acumulados de chuva de 50 mm a 70 mm no oeste de Santa Catarina, oeste e sul do Paraná. Nas capitais Porto Alegre, Curitiba e Florianópolis, o frio é persistente, mas não deve chover de forma significativa nestas áreas. Todas as previsões fazem parte de dados compilados pela Somar Meteorologia.