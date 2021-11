Destaques 08/11/2021 05:49 Redação I Nativa News Cidade Limpa: Prefeitura de Alta Floresta realiza mutirão no bairro J. Araras Foto: Divulgação A Prefeitura de Alta Floresta com ações diárias de limpeza urbana no município. As Secretarias de Meio Ambiente, Infraestrutura, Saúde e Direção de Cidades tem feito diversas ações de limpeza e manutenção em diferentes pontos da cidade e, nesta semana, atua no bairro Jardim Araras, com atenção à limpeza nos cemitérios. O objetivo do programa “Cidade Limpa”, é fazer um trabalho em conjunto com a comunidade para retirar os entulhos que estão dentro das residências e nas calçadas. Os trabalhos seguirão para os bairros Jardim Panorama, Jardim Primavera, Jardim das Oliveiras, Jardim Ipiranga, Jardim Europa, Parque dos Lagos, Oitis, Jardim Universitário e Residencial das Mangueiras Moradores poderão colocar o lixo seco em frente as suas residências que a prefeitura irá recolher; mutirão começou nos bairros Boa Nova 1, 2, 3 e Araras. O mutirão é realizado das 7h às 17h e vai recolher das calçadas materiais volumosos e pesados como sofás, colchões, camas, armários e eletroeletrônicos. Restos de construção e podas de árvores.

