A Semana Acadêmica de Gestão e Negócios (SAGEN) do IFMT está em sua quarta edição e tem como objetivo compartilhar conhecimento prático e teórico da grande área de Gestão com a comunidade interna e externa do IFMT - Alta Floresta. A IV SAGEN tem como tema “Transformações nas empresas e a valorização dos colaboradores".

O evento é organizado em parceria entre os cursos Bacharelado em Administração e Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos e será realizado nos dias 10, 11 e 12 de Novembro de 2021 no formato on-line, com transmissão via página oficial do Youtube do IFMT - Campus Alta Floresta. As oficinas neste evento serão realizadas via Google Meet.

Entre as atrações do evento, destacamos a palestra de abertura com o profº Dr. Livre docente da Universidade de São Paulo (USP) Joel Souza Dultra, intitulada “A importância do protagonismo em relação à carreira e ao desenvolvimento no contexto contemporâneo''. Joel Souza Dutra possui graduação e mestrado em Administração de Empresas pela Fundação Getúlio Vargas - SP e doutorado em Administração pela Universidade de São Paulo. Tem experiência na área de Administração, com ênfase em Administração de Recursos Humanos, atuando principalmente nos seguintes temas: gestão por competências, carreiras, gestão de pessoas, desenvolvimento de lideranças. Coordenador do Programa de Estudos em Gestão de Pessoas PROGEP/FIA.

Além da palestra de abertura, o evento terá mais duas palestras e uma mesa-redonda no segundo dia (11/11), dedicados à discutir startups, pequenas empresas e grandes marcas. Na sexta-feira (12/11), ocorrerão diversas oficinas, entre elas: Gestão e Contabilidade Digital, Minicurso sobre elaboração de NFE para serviços e para o Agronegócio, E-social, Departamento pessoal, Finanças pessoais, Competências valorizadas pelas empresas, Calculadora 12 HP-C, Marketing digital. Para se inscrever, os participantes devem acessar o site https://eventos.ifmt.edu.br/eventos/121/IVSAGEN/ e realizar a inscrição em duas etapas, primeiramente deve se inscrever no evento e, posteriormente, escolher as atividades que deseja participar.

Para mais informações, entre em contato com a Coordenação dos Cursos Bacharelado em Administração e Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos, nos seguintes endereços de e-mail: [email protected]; [email protected] ou pelo telefone: (66) 3512-7000.