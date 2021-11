Destaques 08/11/2021 10:31 G1 Sortudo de Alta Floresta leva prêmio de R$ R$ 200 mil do Nota Paraná Foto: Pexels Um morador de Curitiba ganhou o prêmio de R$ 1 milhão do programa Nota Paraná em sorteio que ocorreu nesta segunda-feira (8). Segundo o governo estadual, o vencedor concorreu com nove bilhetes oriundos de 13 notas fiscais. No mesmo sorteio, um sortudo de Alta Floresta, no Mato Grosso, foi sorteado com o prêmio de R$ 200 mil. Ele participou com 13 números e, segundo o governo estadual, não tem problema o endereço do cadastro ser de outro estado. Conforme balanço do governo, eram mais de 26 milhões de números distribuídos em mais de três milhões de CPFs diferentes. Outros 40 prêmios de R$ 10 mil também foram sorteados. Entidades sem fins lucrativos que atuam nas áreas de assistência social, educação, saúde e geração de emprego, também foram contempladas neste sorteio com prêmios de R$ 100 e R$ 20 mil. Como participar do programa Para participar, o consumir precisa se cadastrar no site e aderir ao regulamento. Ao solicitar seu CPF na nota, o contribuinte ganhará um bilhete eletrônico pela primeira compra do mês. Depois, cada R$ 200 em notas fiscais dá o direito a um bilhete para o sorteio de seu respectivo período de adesão. Os prêmios do sorteio poderão ser utilizados para abater o IPVA ou creditados na conta bancária do premiado. Para participar do Programa Paraná Pay é preciso acessar o cadastro no Nota Paraná e fazer o aceite. Mensalmente são distribuídos créditos para utilização em estabelecimentos turísticos do estado, com sorteios de 8 mil prêmios de R$ 100.

