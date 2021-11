Destaques 08/11/2021 14:12 MT Esporte Secretaria de Esportes de Alta Floresta abre inscrições para hidroginástica e natação A partir desta segunda (8) a Secretaria Municipal de Esportes de Alta Floresta inicia as matriculas para formação das turmas de hidroginástica e natação. As aulas são gratuitas e acontecem na piscina semi-olímpica do Complexo Esportivo Geraldo Ramos, que passou por reforma visando esse retorno. Os interessados deverão se dirigir pessoalmente ao Complexo Esportivo a partir dessa segunda (8) das 13h00 as 17h00 para efetuar sua matricula e realizar o exame médico. Seguindo os protocolos de segurança da covid19, as vagas serão limitadas. Será obrigatório a apresentação da carteirinha de vacinação contra a Covid19 e o uso de touca própria para a atividade aquática, sendo proibido a touca de banho e camisetas. Hidroginásticas As aulas de hidroginásticas acontecerão as 2ª, 4ª, 3ª e 5ª feira das 17h30 as 18h40. Natação A natação será permitida para crianças a partir de 8 anos ou para aqueles que tenham no mínimo 1.10 metros de altura, no ombro. Ela acontecerá em dois períodos, matutino e vespertino. Matutino – 2ª e 4ª feira das 8 as 9 e das 9 as 10 horas Vespertino – 3ª e 5ª feira das 15 as 16 e das 16 as 17 horas.

