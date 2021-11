Destaques 08/11/2021 16:43 Redação I Nativa News Desaparecimento de jovem em Alta Floresta completa um mês Polícia Judiciária Civil de Alta Floresta continua com as investigações relacionadas ao desaparecimento do jovem Josivan Maicon de 26 anos, conhecido como “Xuxa”. O desaparecimento completou 30 dias nesta segunda-feira (08).

O caso de desaparecimento foi relatado pela família, que afirmou que o jovem foi visto pela última vez no dia 08 de outubro, quando saiu do bairro Mirante do Lago com destino ao Jardim Panorama, onde não chegou. "Xuxa" conduzia uma motocicleta Biz.

Após algumas informações, buscas chegaram a ser realizadas, mas o jovem não foi localizado. O caso segue sendo investigado, informações podem ser repassadas via 197 à Polícia Judiciária Civil ou mesmo via 190 à Polícia Militar.

