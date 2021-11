Destaques 08/11/2021 16:57 Redação I Nativa News Motociclista fica ferida após ser atingida por veículo na MT-208 Foto: Divulgação O acidente envolveu uma.motocicleta Factor e um veículo Siena, tendo como vítima a motociclista de 42 anos. Na rodovia MT-208, no núcleo urbano de Alta Floresta, a mulher foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada ao Pronto Socorro do Hospital Regional Albert Sabin.

Fato registrado por volta das 12h nesta segunda-feira (08) pela concessionária Via Brasil, responsável pela manutenção da rodovia e também atendido pelo Corpo de Bombeiros. Conforme relatos, o veículo invadiu a pista contrária atingindo a motociclista, que foi socorrida com escoriações.

