O presidente da Câmara Municipal de Alta Floresta, Oslen Dias dos Santos “Tuti” (PSDB) levou o prefeito Chico Gamba (PSD), na tarde de quinta-feira (04.11), para vistoriarem a recuperação da rodovia MT-325.

Conforme Tuti a Prefeitura de Alta Floresta, por meio da Secretária de Infraestrutura, iniciou no começo da semana o patrolamento da rodovia estadual no trecho que dá acesso ao Rio Teles Pires para melhorar as condições de transporte da produção na região.

“Estamos acompanhando de perto todas as ações no município principalmente a recuperação das nossas estradas e cobrando do executivo serviço de qualidade para melhorar a logística na zona rural. Convidamos o prefeito Chico Gamba para acompanhar este serviço, então, quero parabenizar o prefeito e a equipe da secretaria de infraestrutura pelo belo serviço”, frisou Tuti.