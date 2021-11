Destaques 09/11/2021 06:01 Arão Leite/J. Cidade Polícia Militar apreende 15 veículos no final de semana em Alta Floresta O sábado (06) e domingo (07) foi marcado de muitas apreensões feitas pela Polícia Militar nas ruas e avenidas de Alta Floresta. Intensificando as ações de fiscalizações nas ruas, a PM fez dezenas de abordagens e flagrou também muitos condutores embriagados com motos ou carros. Segundo informações, de sábado até a madrugada desta segunda-feira, 8 de novembro foram retidos 15 veículos entre carros e motos. Um Corolla e uma SW4 estão entre os veículos e a Polícia Militar registrou em Boletim de Ocorrência que os condutores estavam com legítimos sinais de embriaguez. Ambos foram encaminhados à Delegacia. Mas o número de motos apreendidas ainda é maior. Foram mais de dez entre sábado e domingo no município de Alta Floresta. Documentação irregular, falta de habilitação, escapamento adulterado e principalmente a chamada direção perigosa como empinar e praticar os chamados ‘cavalo-de-pau’ estão entre as acusações aos condutores. A ação da Polícia Militar de forma intensificada deve continuar em Alta Floresta. O comando da PM já informou que busca entre os objetivos, reduzir o alto índice de acidentes.

