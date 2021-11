A mineradora Aura Minerals apresentou os resultados da avaliação econômica preliminar (PEA) da subsidiária Projeto de Ouro de Matupá, no município de Matupá, localizado no estado do Mato Grosso. Segundo a empresa, o projeto de mineração de ouro poderá demandar investimentos totais de implementação (Capex) de aproximadamente US$ 94,6 milhões.

Ao longo dos três primeiros anos do projeto de mineração de ouro, a Aura Minerals prevê atingir a produção média anual de ouro de mais 60.000 onças e Custo de Sustentação Total médio de US $ 591,4 por onça. Sobre a vida útil inicial estimada de sete anos da mina, a produção média anual de ouro é esperada em 42.700 onças de ouro, com um AISC de US $ 765 por onça.

Rodrigo Barbosa, CEO da Aura Minerals, comenta sobre o projeto de mineração: “Estima-se que Matupá tenha 317.970 onças de recursos minerais de ouro medidos e indicados que esperamos aumentar no futuro com os investimentos contínuos em exploração. Ainda assim, a economia do projeto no seu tamanho atual, com um período de retorno de apenas 2,1 anos e TIR e VPL atraentes, já justifica o início da construção o mais rápido possível enquanto trabalhamos para expandir os recursos e reservas nos próximos anos, o que deve melhorar ainda mais retornos e o VPL do projeto. Matupá será uma mina a céu aberto de fácil operação, em uma jurisdição de ouro que deverá ser de custo caixa de 1º quartil. Nossa estratégia é começar de forma simples e trabalhar no lado positivo à medida que geramos caixa com sua operação ”.

Sobre o Projeto de Ouro Matupá

De propriedade integral da Aura Minerals, o projeto de mineração está localizado nas proximidades da cidade de Guaranta do Norte, no estado do Mato Grosso. A propriedade foi adquirida por meio da fusão com a Rio Novo em 2018 e é composta por 18 licenças de mineração localizadas no município de Alta Floresta.

Desde a aquisição do projeto de mineração de ouro no Mato Grosso, a companhia vem avaliando estratégias com foco na redução do Capex e na otimização dos fluxos de caixa para os primeiros anos da operação, visando à redução de riscos do projeto e melhoria de seus retornos. “Esta é uma mina a céu aberto, fácil de operar, que deverá estar dentro do primeiro quartil de custo caixa do setor. Nossa estratégia é iniciar de maneira simples e trabalhar nas potenciais melhorias conforme gerarmos caixa operacional”, disse o CEO da Aura.

O maior projeto de mineração no estado do Mato Grosso obteve investimentos aprovados pela Sudeco (Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste) na última semana, através do Fundo de Desenvolvimento do Centro-Oeste (FDCO), favorecendo a empresa Nexa, antiga Votoratim. O investimento será utilizado para a implantação de um projeto de ampliação da capacidade produtiva da mina, na cidade de Aripuanã, gerando muitos empregos para a região.

Os planos da companhia de mineração preveem a exploração e o beneficiamento de zinco, chumbo e cobre, na Serra do Expedito, no estado de Mato Grosso, que, através do Fundo de Desenvolvimento do Centro-Oeste (FDCO), a mineradora terá garantia de 7,5% do valor total do empreendimento, que se encontra em fase de implantação, com operações previstas para o início de 2022.