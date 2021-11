Destaques 09/11/2021 11:48 Gabriele Schimanoski | MT PAR Governo garante convênios de R$ 4,2 milhões para obras de infraestrutura nos municípios de Alta Floresta e Sapezal Montante será destinado às obras de pavimentação asfáltica, drenagem e calçada nas áreas doadas nos municípios de Alta Floresta e Sapezal O Governo do Estado garantiu mais de R$ 4,2 milhões para obras de infraestrutura que vão atender ao programa de habitação nos municípios de Alta Floresta e Sapezal (789 e 529 km de Cuiabá, respectivamente). O aporte do recurso foi feito na sexta-feira (05.11) e deve estar disponível a partir desta segunda-feira (08.11) na conta das prefeituras. Só em Alta Floresta serão investidos R$ 2,7 milhões para a pavimentação urbana no entorno da área onde está prevista a construção de 213 casas, por meio do programa de habitação do Governo de Mato Grosso, realizado pela MT PAR. Já em Sapezal o montante é de R$ 1,4 milhão e será destinado à pavimentação asfáltica e drenagem pluvial das vias urbanas do loteamento Residencial Jardim Primavera, região onde o empreendimento habitacional será construído. Para o presidente da MT PAR, Wener Santos, esse tipo de parceria torna o sonho da casa própria possível. “Esse montante garante a infraestrutura necessária para darmos início ao projeto habitacional nestes dois municípios. O investimento que o Estado está fazendo vai baratear o custo da obra para o comprador final e mais famílias poderão ter acesso ao Programa Casa Verde e Amarela", explicou.

O prefeito de Sapezal, Valcir Casagrande, comemorou a conquista do recurso para o investimento. “Essa é uma parceria de sucesso. Nós da prefeitura entramos com o terreno e o Governo deu sua contrapartida, facilitando o acesso ao imóvel, seja na redução do custo ou na dispensa do valor da entrada”, disse. A intenção do governador Mauro Mendes e da primeira-dama Virginia Mendes, madrinha do programa, é expandir o projeto para mais municípios mato-grossenses, totalizando 20 mil casas até o fim da gestão. “Tendo o terreno e a infraestrutura, o valor da prestação que é financiada pela Caixa cai consideravelmente para o cidadão. Esse programa veio ao encontro das necessidades dos municípios”, disse Mendes. O programa habitacional é fruto de parceria entre as prefeituras, Caixa Econômica Federal e Governo do Estado.

Voltar + Destaques