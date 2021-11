Destaques 10/11/2021 06:54 Gazeta Digital Vendido a R$ 140, gás de cozinha de MT é o mais caro do país Comercializado por até R$ 140, o botijão de gás de cozinha de Mato Grosso é o mais caro do Brasil. A tabela de preços do produto foi divulgada pela Agência Nacional do Petróleo (ANP) e diz respeito aos valores praticados na última semana. Conforme a ANP, 95 postos de venda de Mato Grosso foram pesquisados para o levantamento. Os comércios estão distribuídos pelas cidades de Cuiabá, Várzea Grande, Sorriso, Sinop, Alta Floresta, Cáceres e Rondonópolis. Sorriso foi o município que registrou o preço mais elevado do produto, onde o gás chega a ser comercializado por R$ 140. Na cidade, considerando os 8 postos de venda consultados, o preço mínimo do insumo é de R$ 130. Capital do estado, Cuiabá teve 45 postos pesquisados. O resultado apontou que na cidade o preço médio do produto é de R$ 120,98. No município, o gás mais barato é vendido no Porto, por R$ 110, enquanto o mais caro é comercializado nos bairros Morada do Ouro e Tancredo Neves, por R$ 130. Após Sorriso, as cidades com o gás mais em Mato Grosso são Alta Floresta, Rondonópolis e Sinop, todas têm o produto por até R$ 135. As outras cidades, que incluem Cuiabá, Cáceres e Várzea Grande, praticam preços de venda que variam entre R$ 115 e R$ 130. Valor alto não é recente Em julho deste ano, balanço semelhante divulgado pela ANP apontou que o preço do gás em Mato Grosso à época também era o mais caro do país. No período, o valor máximo do produto era de R$ 130. Com 13kg, o botijão de gás GLP mais caro do Brasil naquela época era comercializado nas cidades de Sorriso e Alta Floresta. A divulgação sobre a alta taxa praticada no estado chegou a entrar em discussão na Assembleia Legislativa de Mato Grosso. À época, o deputado Gilberto Cattani (PSL) requereu a abertura de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para apurar os valores, mas o pedido de abertura da investigação não recebeu apoio suficiente e o projeto não decolou.

