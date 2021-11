Em sua 15ª edição, o Festival de Bar em Bar realizado pela Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel-MT) e Cervejaria Louvada, estima que para este ano ocorra um aumento de 20% na circulação de pessoas e turistas durante o evento que acontece começou no último dia 04 e vai até 21 de novembro.

Entre as cidades de Cuiabá, Várzea Grande, Chapada dos Guimarães, Lucas do Rio Verde, Rondonópolis, Cáceres e Alta Floresta, 50 bares e restaurantes estão participando com pratos para todos os gostos e com diversos valores a partir de R$ 18,00. A presidente da Abrasel-MT, Lorenna Bezerra, conta que as expectativas sempre são as melhores. “É um evento que valoriza o meio gastronômico do nosso estado e atrai todos os públicos e gostos devido à diversidade dos participantes”, afirma.

Com a reabertura do comércio e a retirada de restrições de horários de funcionamento em algumas cidades, houve um aumento da participação de estabelecimentos. “A presença de cada cidade dá um toque especial para o festival por meio de diversidade gastronômica, já que os bares e restaurantes criam uma receita diferente daquelas já ofertadas no cardápio, oferecidas a um preço promocional”, destaca a presidente.

Em Alta Floresta estão envolvidos na ação a Pizzaria e Restaurante Divina Pizza e também o restaurante Paolla. Cada bar ou restaurante criou uma receita diferente das já ofertadas no cardápio. Essa nova opção deverá ser ofertada durante todo o período do Festival a um preço promocional.

O evento é uma maneira de atrair novos consumidores e receber feedbacks não só sobre as porções criadas, mas também sobre o serviço dos estabelecimentos e tem o objetivo de estimular a criatividade dos chefs, que elaboram novos petiscos.

Neste ano, será permitido que o estabelecimento participe do festival em formato híbrido, ou seja, os clientes poderão desfrutar as porções presencialmente ou via delivery. O público pode ainda interagir elegendo o melhor petisco do evento dentre as casas participantes por meio do link disponível no Instagram da Abrasel MT @abraselmt.

“Sabemos que é na mesa do bar que surgem as melhores ideias, os sorrisos mais espontâneos e os momentos mais marcantes. E é assim que o festival será celebrado, depois de um ano bastante turbulento para o setor, estamos prontos para brindar à vida e dizer: Saúde”, finaliza Lorenna.

