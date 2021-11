Destaques 10/11/2021 10:54 Suspeito de 27 anos morre após confronto com a PM em Alta Floresta O caso foi registrado na área central de Alta Floresta, após um desentendimento em um posto de combustíveis, o suspeito efetuou disparo de arma de fogo fugindo do local em uma motocicleta, junto com outro homem. Militares da PM seguiram em diligências quando houve um confronto no bairro Jardim Panorama.

Leonardo da Silva de 27 anos foi morto no confronto com a Força Tática da Polícia Militar na tarde desta terça-feira (09). O segundo envolvido em ocorrência de disparo de arma de fogo se evadiu do local se embrenhando em área de mata.

Ambos os suspeitos utilizam tornozeleira eletrônica. Conforme registro da ocorrência, a dupla chegou no posto de combustíveis em uma motocicleta e fez ameaças as vítimas. Uma das vítimas reconheceu o suspeito, por envolvimento em outros episódios de ameaça a familiares.

A dupla foi acompanhada, cercos foram realizados com apoio da localização emitida pelas tornozeleiras. Um dos suspeitos foi avistado e abordado, quando apontou a arma de fogo, ação que foi revisada pelo militares. Corpo de Bombeiros foi acionado, mas o suspeito já estava em óbito. Foi apreendida a arma de fogo utilizada, um revólver calibre 38, a motocicleta também foi apreendida, assim como uma tornozeleira eletrônica que está rompida.

O caso segue sendo investigado.

Voltar + Destaques