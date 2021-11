Destaques 10/11/2021 14:47 G1MT Carretas e caminhões ficam parados em estrada de Apiacás por causa de atoleiros No estacionamento de um restaurante localizado no trevo de Apiacás, há cerca de 14 veículos parados nesta quarta-feira (10). Motoristas de carretas e caminhões estão enfrentando dificuldades para transitar na MT-160, estrada que liga Monte Verde a Apiacás, devido a atoleiros causados por chuvas que vem sendo registradas desde sábado (6) na região. A rodovia também dá acesso a Nova Bandeirantes e Paranaíta. Em nota, a Secretaria Estadual de Infraestrutura e Logística (Sinfra) informou não é recomendável o trânsito de caminhões pela rodovia devido às fortes chuvas registradas. Segundo a pasta, as prefeituras já estão cientes do ocorrido e trabalhando para resolver a situação. No estacionamento de um restaurante localizado no trevo de Apiacás, há cerca de 14 veículos parados nesta quarta-feira (10). De acordo com o dono do estabelecimento, Leandro Romualdo, nessa terça-feira (9), eram 26 veículos parados no local. Alguns motoristas tentaram pegar a estrada após a chuva amenizar, mas ficaram presos em outro trecho da rodovia. “Não está passando nada. Agora começou a chover bastante e aí que não vão conseguir passar mesmo. Até agora não mandaram nenhum maquinário para ajudar. A situação está complicada”, disse. Segundo Leandro, alguns motoristas têm cozinha no veículo e estão conseguindo improvisar a alimentação. Já outros se arriscam a seguir viagem, mas acabam ficando atolados no caminho.

Voltar + Destaques