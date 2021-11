Destaques 10/11/2021 15:45 Redação I Nativa News Nova Monte Verde: Câmeras registram dupla invadindo loja de de Produtos Agropecuários para furtar Foto: Reprodução Câmeras de segurança registraram o momento em que dois homens invadiram e furtaram estabelecimento comercial de Produtos Agropecuarios em Nova Monte Verde (MT). O crime ocorreu na madrugada desta quarta-feira (10) Nas imagens, é possível ver que um dos suspeitos abre a porta do estabelecimento e segue para interior da loja. Na ação eles levaram cerca de 14 mil em equipamento, dentre eles, duas motosserras, lavadora, churrasqueira, compressor, moto bomba, serra elétrica, furadeira, broca e uma quantia em dinheiro do caixa. Diante das imagens que comprovam o furto, o proprietário do estabelecimento solicitou a instauração de inquérito para a localização e responsabilização dos suspeitos à Polícia Judiciária Civil.

