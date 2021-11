Destaques 10/11/2021 16:31 Assessoria de Imprensa Prefeitura de Alta Floresta avança com a operação cidade limpa, veja os bairros @José Lucio I Nativa News Dando continuidade no mutirão de limpeza municipal, a Operação Cidade Limpa está acontecendo com uma grande participação da população, após os bairros boa nova 1, 2 e 3 e o Setor das Araras, as equipes estarão passando nos dias 11, 12, 13, 16, 17 e 18 nos bairros Jardim panorama, jardim renascer, jardim Europa, jardim Ipiranga, e jardim primavera.

Esta operação é uma ação integrada das Secretarias de Saúde, Infraestrutura, Meio Ambiente e Governo, Gestão e Planejamento, através da diretoria de cidades, que visa em primeiro plano, agir de maneira preventiva no combate à dengue e malária, cujos números tendem a aumentar durante este período chuvoso. Os moradores terão a oportunidade de descartar móveis que não usam mais, latas, garrafas, pneus, entulhos de construção, objetos inservíveis em geral e, principalmente, todo tipo de recipiente que possa acumular água. Mas, é sempre bom lembrar que não serão recolhidos restos de podas de árvores e lixo orgânico.

Vale ressaltar alguns pontos importantes.

- A Prefeitura irá recolher o entulho que o morador colocar em frente a sua calçada, não entrando dentro das residências para fazer o recolhimento.

- Não será recolhido lixo orgânico, e a limpeza dos passeios é de responsabilidade do morador.

- Após o período de limpeza, a equipe de vigilância sanitária estará realizando visitas nas casas, e caso encontrado algum foco de dengue, o morador será notificado e autuado (LEI 1488/2006)

- Após a limpeza, a equipe de fiscalização também poderá autuar o morador, através da lei 1789/2009 por disposição irregular de resíduos.

- Jogar lixo nas vicinais é crime.

