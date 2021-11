Destaques 11/11/2021 05:36 Prefeitura de Alta Floresta abre processo licitatório para reforma do Douglas DC-3 Foto: Divulgação I Assessoria A Prefeitura Municipal de Alta Floresta abriu processo licitatória na modalidade tomada de preço para restauração do patrimônio histórico, artístico cultural de Alta Floresta, avião Douglas DC-3. A solicitação da reforma é uma solicitação da Secretaria Municipal de Cultura e Juventude, responsável pela aeronave. A restauração do avião contempla os serviços de pintura interna e externa, restauração da cobertura interna em gesso, reforma de poltronas, troca de vidros, serviço de revitalização elétrico e serviço de tapeçaria. O avião está fechado esperando a reforma devido ao desgaste natural ocasionado pela chuva, sol e uso continuo de pessoas que o visitavam diariamente. O Avião Douglas DC-3 que se encontra “estacionado” na Praça da Cultura chama a atenção de turistas e transeuntes e desse modo se torna o cartão postal. O edital completo com todas as informações está no site www.altafloresta.mt.gov.br . As empresas interessadas em participar devem se cadastrar até 3 dias antes da abertura de proposta.

