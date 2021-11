Destaques 11/11/2021 05:44 Arão Leite/J. Cidade RECEPTAÇÃO: Polícia Civil encontra televisor enterrado e mulher é presa em AF Foto: Assessoria/Polícia Civil-MT Uma mulher de 29 anos foi presa pela Polícia Civil de Alta Floresta, acusada de receptação a produtos de furtos. Dois televisores, de 50 e 42 polegadas foram recuperados. Um notebook e um aparelho celular, com procedência suspeita apreendidos. A ação de repreensão foi da Divisão de Roubos e Furtos que já vinha monitorando a moradora do grande Cidade Alta.

Um investigador disse que através de informações chegaram até a casa da suspeita onde já viu uma dos televisores na sala. Ao conferir, constatou a numeração sendo a mesma de uma TV furtada recentemente. “Mas ela disse que tinha nota, pedi que apresentasse e observei também possível adulteração na nota. Fomos então conversando com a suspeita que revelou ter no fundo do quintal uma TV escondida debaixo das folhas, enterrada”, informou a Polícia Civil.

A mulher recebeu voz de prisão e a Polícia Civil segue trabalhando para tentar encontrar outros aparelhos de TV que foram furtados. Não se descarta que um grupo esteja atuando junto para arrombar as casas, esconder o material e depois vender no mercado negro.

