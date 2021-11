Destaques 11/11/2021 13:45 Edemar Savariz I Mato Grosso do Norte Homem de 80 anos é preso por maus tratos aos animais em Alta Floresta Foto: Jornal MT Norte Nesta segunda-feira, aconteceu em Alta Floresta a primeira prisão por maus tratos aos animais, após a lei municipal ter sido criada. Um senhor de 80 anos de idade foi preso por manter 5 cães em local inapropriados, pegando sol e chuva e sem alimentos, além de serem constantemente espancados. A empresária Leir Ribeiro, da Associação Amamos Animais, disse que no último domingo três pessoas diferentes fizeram a denúncia na página da associação. “Como a gente não tem um abrigo, um local para colocar esses animais, esperamos até segunda-feira para verificar a denúncia. Solicitamos que a polícia fosse até o local para fazer as investigações para verificar se se caracterizava em maus tratos. Prontamente fomos atendidas, os policiais foram ao local e verificaram que a denúncia tinha fundamento”, disse Leir. Leir acentua que os policiais fizeram a prisão em flagrante de um senhor de 80 anos de idade, que estava com dois cães amarados em uma árvore, pegando sol e chuva e sem alimentos. “Fora que estes animais eram espancados por ele, de acordo com o relato dos denunciantes. O investigador foi verificar o local e descobriu que a situação era muito pior, porque encontrou mais três cães numa casinha insalubre, sem alimentos e o local sujo”, enfatiza. A presidente da associação conta que o senhor foi conduzido até a delegacia, se encontra preso e vai continuar preso até o julgamento. “A própria família, o filho e a nora, já haviam o orientado em relação a estes animais, mas ele não fez nada”, conta a presidente. Leir faz um chamamento para que a população de Alta Floresta se atente aos cuidados com seus animais, porque a associação Amamos Animais, tem vários protetores na cidade. “Se chegara a denúncia e tiver comprovação, iremos mandar para a polícia. Estamos tendo um apoio fundamental da Polícia Civil e estamos mexendo para fazer as alterações nas leis e endurecer ainda mais as penas para quem pratica maus tratos”, explica.“Precisamos conscientizar a nossa população. Maus tratos é crime e querendo ou não a pessoa vai ter que se conscientizar e mudar os modos de tratar os animais. Você não é obrigado a ter o animal, mas é obrigado a ter que respeitar, porque eles tem direitos constituídos por leis e nós da Associação, vamos brigar pelos direitos deles. Isso é fato e vamos lutar para valer a pena todo o nosso trabalho”, garante Leir.

Voltar + Destaques