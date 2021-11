Destaques 12/11/2021 06:32 Lindomar Leal/Assessoria Vereadores de Alta Floresta cobraram a intervenção do executivo municipal para recuperação de trecho na MT-160 Divulgação presidente da Câmara Municipal de Alta Floresta, Oslen Dias dos Santos “Tuti” (PSDB) e o vereador Francisco Ailton dos Santos (Republicanos) levaram o prefeito Chico Gamba (PSD), na tarde de quarta-feira (10.11) para verificar a interdição de um trecho da Rodovia MT-160 provocada pelas fortes chuvas. Ao chegar no local vereadores e prefeito constataram que com as chuvas torrenciais que haviam caído na noite provocaram o aumento considerável do volume de água e consequentemente o rompimento do bueiro tubular e a interdição da estrada estadual. Aproveitando a presença do chefe do Poder Executivo, os vereadores cobraram a intervenção urgente da Prefeitura de Alta Floresta para recuperar o trecho danificado e liberar a rodovia para o tráfego de veículos.

