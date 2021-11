Destaques 13/11/2021 06:25 Assessoria de Comunicação Com apoio do IFMT de Alta Floresta, Capitania Fluvial de MT forma a 1ª Turma do Curso de Aquaviário-MFC-N3 da Região Foto: Divulgação Neste mês de novembro, ocorreu no auditório do IFMT – Campus Alta Floresta a formatura da 1ª Turma do Curso de Aquaviário-MFC-N3 de Alta Floresta. O curso, de alcance nacional, teve turma composta por 15 alunos, reduzida por motivos de biossegurança, considerando a Pandemia de Covid-19. Na cerimônia, os formandos receberam seu certificado e registro profissional. Para a cerimônia esteve presente o Capitão de Fragata e Capitão dos Portos Alessandro Lopes Fajard Oliveira, que relatou a importância da ação e do apoio do Campus para a realização do curso, promovido pela primeira vez na região de Alta Floresta, e a importância do mesmo para a regularização da atividade de transporte realizado por balças na região. Representando o IFMT – Campus Alta Floresta, estiveram presentes o Diretor-Geral Marcos Peixoto, o Chefe do Departamento de Ensino Ednei Isidoro e a Coordenadora de Ensino Taís Rosa. Na ocasião, dada a relevância do curso e do papel do IFMT em ações que promovam desenvolvimento e melhoria da sociedade local, o Diretor Marcos Peixoto colocou o Campus à disposição para novas colaborações com a Capitania Fluvial do Estado e a possibilidade de realização de novo curso, para turma de 2022.

