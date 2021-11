Destaques 13/11/2021 06:30 Lindomar Leal/Assessoria Câmara lança campanha “Alta Floresta é a minha casa e aqui vou cuidar” com chamamento para a participação da população Foto: Divulgação A Câmara Municipal de Alta Floresta lançou na manhã de quinta-feira (11.11) a Campanha “Alta Floresta é a minha Casa e aqui vou cuidar” com o objetivo de convidar a população para participar das ações do Poder Legislativo. A campanha será divulgada em emissoras de Rádio e Televisão, Jornal impresso, Portais de notícias e nas midas sociais. A peça publicitária destaca a importância de a população ter um olhar voltado para o cuidado com o desenvolvimento de Alta Floresta. O município se destaca principalmente pela expansão do agronegócio, sobretudo, o plantio de soja, o fortalecimento do comércio varejista com a geração de milhares de postos de trabalho e tem atraído muitos investidores de outras regiões de Mato Grosso e do Brasil. Esses fatores de desenvolvimento exigem do poder público principalmente do Legislativo um olhar macro para todas as questões que envolvem Alta Floresta. Pensando nisso a Casa de Leis desenvolveu várias peças publicitárias para dar ampla divulgação e fazer o chamamento para a participação popular. A cerimônia de lançamento contou com a presença dos vereadores, servidores do Poder Legislativo e da Imprensa. Na oportunidade, o presidente Tuti apresentou os investimentos realizados no ano de 2021 totalizando mais de R$ 462 mil. O evento também foi marcado pelo lançamento do perfil oficial da Câmara Municipal no Instagram e no Facebook, com destaque para as transmissões ao vivo das sessões ordinárias. O presidente também mostrou os números das proposituras apresentadas e aprovadas pelos vereadores até o mês de outubro de 2021 destacando os projetos de lei, projetos de decreto legislativo, indicações, requerimentos, moções, emendas e projetos de resolução, como forma de prestação de contas para a população. “Lançamos esta campanha e o perfil da Câmara no Instagram e no Facebook para que a população possa acompanhar os trabalhos da Câmara e também dos vereadores, mas principalmente para convidar a população para participar das ações do Poder Legislativo. Alta Floresta é a nossa casa e temos que cuidar com muito carinho”, ressaltou o presidente Tuti.

