Destaques 13/11/2021 06:56 Redação I Nativa News Racismo na escola: Adolescente é chamada de "macaca" por colega de sala em Alta Floresta Pixabay License Quatro adolescentes foram encaminhados à Delegacia de Polícia Judiciária Civil de Alta Floresta na manhã desta sexta-feira (12) pela prática de injúria mediante preconceito, contra uma colega de sala em uma escola no bairro Cidade Bela. A guarnição da Polícia Militar foi acionada pela equipe do Proerd, que recebeu a reclamação, Conselho Tutelar e os pais dos adolescentes foram acionados.

Conforme registro da Polícia Militar, a adolescente de 15 anos relatou que teve uma folha colada em suas costas com a escrita "MACACA" e que após ter sido lá colocada, o grupo de adolescentes iniciou uma série de incitação chamando-a de macaca de forma pejorativa. Provocando desconforto e incomodação à adolescente.

Com a chegada da guarnição a adolescente vítima apontou um garoto de 14 anos como o autor da colagem em suas costas e mais três, outro com 14 e dois de 15 anos como sendo os provocadores. Diante os fatos o quarteto foi conduzido até a Central de Operações da Polícia Militar, Conselho Tutelar e pais acionados, o caso de injúria registrado.

Os menores foram encaminhados, juntos com os pais e conselheiros, até a Delegacia para as providências que o caso requer.

