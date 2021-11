Destaques 13/11/2021 13:35 Redação I Nativa News Motociclista morre em acidente na MT-208 entre Nova Bandeirantes e Monte Verde Foto: Reprodução O acidente foi registrado no final da tarde desta sexta-feira (12) na rodovia MT-208 entre os municípios de Nova Monte Verde e Nova Bandeirantes, próximo ao ponto do rio “corgão”, envolvendo dois veículos, uma caminhonete Hilux e uma motocicleta Bros. O condutor da motocicleta faleceu no local momentos após o impacto frontal entre os veículos. Conforme informações repassadas à redação do site Nativa News, o condutor da caminhonete trafegava sentido ao município de Nova Bandeirantes quando houve a colisão. As causas do acidente não foram informadas. O condutor da motocicleta, que seguia em sentido contrário, faleceu no local. Identificado como Edson Basto de Lana, o corpo do motociclista foi recolhido e encaminhado à sede da Politec em Alta Floresta para os procedimentos necessários.

