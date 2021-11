Destaques 13/11/2021 13:42 Redação I Nativa News Bombeiros resgatam cobra em carenagem de moto, em Alta Floresta Foto: Divulgação Militares do Corpo de Bombeiros foram acionados para o resgate do animal, que estava em meio a carenagem de uma motocicleta. Caso registrado na avenida Ariosto da Riva, centro de Alta Floresta. No local a guarnição constatou que se tratava de uma jiboia constritora, filhote e saudável, o animal se encontrava dentro da carenagem de uma moto que foi desmontada por um amigo da solicitante, o animal então foi resgatado, acondicionado em caixa e solto em seu habitat.

