Destaques 16/11/2021 06:11 Assessoria de Comunicação CDL Alta Floresta realiza pesquisa Mérito Lojista 2021 Foto: Divulgação A Câmara de Dirigentes Lojistas de Alta Floresta iniciou às 18h00 do dia 1º de novembro a pesquisa de opinião pública para escolha dos melhores do ano para serem homenageados com o Prêmio Mérito Lojista 2021. A pesquisa será encerrada às 17h59 do dia 1º de dezembro de 2021. Para participar é bem simples. A plataforma de pesquisa enviou para cada Associado um e-mail convite. Neste e-mail convite contém um link exclusivo e intransferível. Basta acessar o link e seguir as instruções contidas na tela da plataforma de votação. A CDL Alta Floresta salienta que a votação em todos os segmentos pesquisados é muito importante. O processo é simples e muito prático. Caso o e-mail convite não esteja na caixa de entrada, devem verificar a caixa de spam. Caso não tenha recebido o e-mail convite, a recomendação é para entrar em contato com a CDL e atualizar o endereço de e-mail. O objetivo da pesquisa é fortalecer o relacionamento entre empresa, fornecedor e consumidor. O Prêmio Mérito Lojista foi instituído pela CDL de Alta Floresta em 2007 e tem como uma de suas principais finalidades homenagear os bons exemplos de contribuição ao desenvolvimento do comércio local, como forma de reconhecimento a micro, pequenas, médias e grandes empresas, cujas atuações sirvam de referência no esforço de mobilização para a melhoria da competitividade comercial nos seus respectivos segmentos e no fortalecimento socioeconômico do município. Em 2020, devido a pandemia do novo coronavírus (covid-19), a CDL ficou impedida de realizar o maior evento do comércio varejista. No entanto, a edição 2021 já está definida e acontecerá em data e local que serão divulgados pela CDL até o final do ano.

