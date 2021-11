Uma reunião com todos os parceiros que estão na organização do 11º Mutirão de Limpeza do rio Teles Pires, foi realizada com objetivo de dar inicio ao mutirão 2021. Com a data ainda não definida, o encontro deu inicio aos preparativos e definiu estratégias para a realização do evento.

A edição 2021 seguirá como da edição anterior em três etapas, a primeira terá início na região do Porto de Areia. A segunda etapa será feita de balsa saindo do Porto de Areia até a balsa do Cajueiro e a terceira etapa vai sair da ponte do Rio Teles Pires, na divisa dos municípios de Carlinda e Nova Canaã do Norte, sentido o Porto de Areia, em Alta Floresta.

Para o vereador Oslen Dias dos Santos (PSDB), o Tuti, presidente da Câmara Municipal de Alta Floresta e idealizador do evento, o mutirão é um instrumento de conscientização de que o destino do lixo não deve ser no rio Teles Pires, nas margens, praias e acampamentos. “Esta é uma forma de mostrar à população e sensibilizar as pessoas que utilizam nossos rios, que o destino dos resíduos não é nestes locais. O lixo deve ser trazido sempre e despejado em locais próprios para o descarte. Precisamos preservar cada lugar que passamos. Vamos proteger nossas águas, nossas matas e nossos animais e peixes”, ressaltou Tuti.

O mutirão, que foi idealizado há 11 anos, conta com um grande número de voluntários, apoio da imprensa, do comércio e de autoridades políticas, e se tornou evento de caráter tradicional, ambiental, cultural e popular do calendário oficial de datas e eventos do município de Alta Floresta, conforme a Lei Municipal 2.533/2019. O objetivo do evento é garantir a preservação do maior rio da região e conscientizar a população para este cuidado.

Na edição anterior, dezenas voluntários participaram do 10° mutirão de limpeza do rio Teles Pires e retiraram cerca de 80 toneladas de lixo.