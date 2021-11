Destaques 16/11/2021 14:54 Assessoria de Comunicação Paranaíta: coleta de pneus é realizada para eliminar possíveis focos da dengue Foto: Divulgação A Vigilância Ambiental de Paranaíta em parceria com a Secretaria de Obras realizou a coleta de pneus em todas as borracharias e oficinas de motos em Paranaíta. O objetivo da atividade em campo é eliminar os possíveis criadouros de dengue nesses estabelecimentos. Nesta ação foram coletadas cerca de 10 toneladas de pneus usados, o material retirado será levado por uma empresa especializada na área, onde dará destinação correta final do produto, transformando a borracha em matéria prima para composição asfáltica.

