Destaques 16/11/2021 15:42 Alta Floresta: Homem fratura costelas após ser agredido em bar com garrafadas, pedradas e pauladas Foto: Assessoria O caso foi registrado as 01h40 de segunda para terça-feira (16), após o homem de 28 anos dar entrada no Hospital Regional Albert Sabin ensanguentado. Nenhum suspeito foi identificado. Conforme registro da Polícia Militar, plantonista acionaram a guarnição relatando a entrada do paciente, vítima de agressões. Para os militares o homem relatou que foi a um bar ao encontro de uma amiga, quando chegou no local encontrou ela chorando, enquanto conversava com a amiga um homem se aproximou e lhe agrediu. Uma série de agressões se iniciaram, com a participação de outros homens, que utilizaram garrafas, pedras e até mesmo caibro, além de socos.

A vítima teve fraturas em costelas e várias escoriações. Não soube informar motivo das agressões e nem mesmo reconheceu os agressores. O caso foi registrado.

