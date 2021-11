Destaques 17/11/2021 04:07 Assessoria de Comunicação Prefeitura organiza inventário de serviços turísticos em Alta Floresta O trabalho integra o Cadastro de Prestadores de Serviços Turísticos (Cadastur), do Ministério do Turismo. Foto: Divulgação A Prefeitura de Alta Floresta, por meio da Direção de Turismo (Secretaria Municipal de Inovação e Desenvolvimento Econômico) está realizando um Inventário de estabelecimentos e serviços turísticos. Esta ação pretende fazer o cadastro tanto de atrativos locais ou serviços turísticos, podem ser ainda aqueles com potenciais (que desejam receber turistas). De acordo com a Diretora de Turismo, a Turismóloga Geiziana Nunes da Silva, a atualização do inventário de oferta turística integra o planejamento anual de atividades da pasta, tem objetivo traçar um diagnóstico atualizado sobre o segmento na cidade, beneficiando os prestadores de serviços e ainda fomentar o turismo local com elaboração de políticas públicas voltadas para a realidade de Alta Floresta. A equipe técnica da Secretaria de Inovação está disposição para realizar visitas, orientar sobre a elaboração de projetos, e tirar dúvidas sobre criação de produtos ou roteiros turísticos. O cadastro pode ser feito Online através do link: https://forms.gle/vH1rWX3gihGNgTGu8 . Ou presencialmente na Secretaria de Inovação (anexo ao prédio do Seciteci, em frente à praça do avião). Horário de atendimento, de segunda a sexta-feira, das 07h00 às 11h00 e das 13h00 às 17h00. Requisitos Podem ser cadastrados estabelecimentos das áreas de alimentos e bebidas, comércio, artesanato, lazer, vida noturna, todos aqueles que atuam com turismo ecológico, cultural, pesca, de aventura, esportes, negócios/eventos, no meio rural, enfim, todos que prestam serviços aos turistas. Profissionais autônomos também podem fazer o cadastro. Observações A coleta de dados vai permitir atualizar o mapeamento do setor turístico da cidade e divulgar essas informações em sites oficiais, mapas, folders ou outros materiais. Tudo isso será incorporado ao inventário de atrativos turísticos e ao Plano de Desenvolvimento de Turismo do município, além de contribuir para a elaboração de políticas públicas para o setor. Mais informações em: 3512- 3100 ou [email protected]

