Destaques 17/11/2021 06:02 Lindomar Leal/Assessoria Câmara Municipal de Alta Floresta homenageia policiais que integraram a operação de repressão ao Novo Cangaço Foto: Divulgação A Câmara Municipal de Alta Floresta entregou na manhã desta terça-feira (16.11), no intervalo regimental da Sessão Ordinária, a Moção de Congratulações 039/2021 para os policiais militares e policiais civis que integraram a Operação Nova Bandeirantes de Repressão ao Novo Cangaço. O Poder Legislativo homenageou os policiais pelos atos de coragem, audácia e tenacidade. Ao todo foram homenageados 307 policiais do 9º Comando Regional da Polícia Militar de Alta Floresta, do 3º Comando Regional da Polícia Militar de Sinop, do 8º Comando Regional da Polícia Militar de Juína, do Batalhão de Operações Especiais (BOPE), do Centro Integrado de Operações Áreas (CIOPAER), da Gerência de Operações Especiais (GOE), da Gerência de Combate ao Crime Organizado (GCCO), das Delegacias Regionais de Polícia Judiciária Civil de Alta Floresta e Juína, e das Delegacias Municipais de Polícia Judiciária Civil de Alta Floresta, Apiacás, Castanheira, Contriguaçu, Juara, Juína, Juruena, Nova Bandeirantes, Nova Monte Verde, Tabaporã e Paranaíta. A Moção de Congratulações concedida pela Câmara Municipal de Alta Floresta aos policiais enalteceu a Operação Nova Bandeirantes de Repressão ao Novo Cangaço por ser um exemplo no cenário nacional em virtude do planejamento estratégico, tático e operacional de repressão aos assaltos a banco. “É de suma importância ressaltar a competência das forças polícias na utilização do trabalho estratégico com o emprego contundente dos setores de inteligência, atuando de forma preventiva e, quando necessária, de maneira reativa. Esta Casa de Leis exalta a conclusão bem sucedida da Operação”, enaltece a moção. A operação foi iniciada no 4 de junho e finalizada no dia 1º de agosto de 2021 e resultou em 09 óbitos de suspeitos, 04 detenções de suspeitos, apreensão de armas e grande quantidade de munições, e na recuperação de R$ 527.042,60 que haviam sido levados pelos assaltantes de duas cooperativas de créditos na cidade de Nova Bandeirantes.

