Destaques 17/11/2021 09:31 Notícia Exata Via Brasil nega aumento da tarifa a partir desta quarta, cartaz foi colocado equivocadamente por um colaborador da empresa Foto: Divulgação Passou a circular em grupos de aplicativo e redes sociais, uma foto que alertava para o possível aumento nos valores das tarifas em praças de pedágio da Via Brasil, localizadas nas rodovias MT-320 e MT-208. O cartaz fixado em uma das praças alertava os condutores que a partir das 00h00 do dia 17/11 o valor passaria a ser de R$ 9,30 para veículos e por eixo de veículos de carga e, R$ 4,65 para motos. Segundo informações da assessoria da concessionária e foi informada que tal reajuste a partir desta quarta-feira (17), não procede. O cartaz em questão teria sido colocado equivocadamente por um colaborador da empresa. Conforme a concessionária, o contrato de concessão, assim como todo e qualquer contrato de longo prazo, prevê o reajuste anual com a correção monetária da inflação no período e a avaliação do reequilíbrio econômico-financeiro do contrato. Quem realiza o cálculo e define novos valores de tarifa é a Agência Reguladora (AGER-MT). Existe um processo nesse sentido em tramitação na AGER-MT, mas ainda sem decisão final. As datas das sessões deliberativas do colegiado da AGER-MT não foram informadas. Ainda não há qualquer decisão oficial nesse sentido de reajuste do valor das tarifas de pedágio da Via Brasil, que explora as rodovias MT-320 e MT-208. Ou seja, somente após as sessões da AGER/MT é que poderá ser definido o percentual de reajuste.

