Sistema de sinalização visa disciplinar e organizar o trânsito no local

Com o objetivo de melhorar o fluxo viário em uma das mais vias do município, a Prefeitura de Alta Floresta, iniciou nesta quarta-feira a obra de instalação de semáforos na Perimetral Rogério Silva. O primeiro será instalado no cruzamento da Avenida Castro Alves (RUA J) e o Bairro Almeida Prado, os demais serão instalados posteriormente, Na Av. Senhora Aparecida (entrada do Bairro Boa Nova) e no cruzamento entre a Rua do Araújo e o Residencial Camélias.

O prazo para finalização e instalação é de 20 dias. O conjunto semafórico é moderno e contará com um temporizador, que trará mais segurança para aquele local. A Diretoria de Trânsito realiza estudos e análises com frequência, buscando medidas para melhorar e promover mais segurança no trânsito em todo município.