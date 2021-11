Destaques 18/11/2021 05:27 Deputado critica aumento de tarifa de pedágio na MT 208 e MT 320 Trecho "pedagiado" em Alta Floresta registra alto índice de acidentes com vítimas fatais e é alvo de preocupação do parlamentar Foto: Reprodução O deputado estadual Faissal Calil (PV) apresentou, na sessão desta quarta-feira (17) na Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT), dois requerimentos junto à Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados de Mato Grosso (Ager-MT) e a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (Sinfra) solicitando informações sobre o contrato de concessão e a situação das obras relativas a Rodovia MT 208 com a MT 320, localizada em Alta Floresta. A via é de responsabilidade da Via Brasil MT Concessionária de Rodovias. Foram instaladas Praças de Pedágios nestas rodovias por parte da empresa que começou a operar em 29 de outubro de 2020. As tarifas cobradas vão desde R$4,30 à R$77,40. “Existe uma aberração em nosso estado, que é o pedágio da rodovia que liga Colíder a Alta Floresta. O valor é um dos mais altos de todo Mato Grosso, para uma estrada que praticamente não teve melhoria alguma, muito menos investimento por parte da concessionária. E para piorar, estamos em um processo administrativo para que esta tarifa seja reajustada para R$ 9,30 por carro ou eixo de caminhão”, afirmou o deputado. No encaminhamento foi solicitado junto a Ager cópia do processo administrativo e também um pedido para a antecipação de algumas obras previstas no contrato, principalmente em relação a rotatória localizada no perímetro urbano de Alta Floresta. Lá, segundo o parlamentar, toda semana tem acidente com vítimas fatais. Faissal apontou que estava previsto que o melhoramento no local fosse feito dentre 3 a 5 anos e no pedido de informações, ele solicita a antecipação deste prazo.

Voltar + Destaques