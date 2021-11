Destaques 18/11/2021 06:03 Arão Leite/J. Cidade Alta Floresta: Motorista bêbado atropela mulher e é preso em flagrante Um motorista bêbado ao volante de um Voyage por pouco não provoca uma tragédia. O homem de 63 anos transitava com o carro na MT 208 e de repente colhe uma ciclista de 43 anos. A mulher que ficou bastante ferida, disse à Polícia Militar que estava no acostamento à beira da pista, aguardando para atravessar, mas foi antes atropelada pelo carro. Um adolescente de 15 anos, que também iria passar naquele momento por pouco não é a segunda vítima. Mas sua ‘bike’ também foi colhida. Ele conseguiu pular antes de ser atingido. Tudo aconteceu pouco depois das 11 horas de terça-feira, no trecho onde dá entrada à Rua das Garças, no Setor das Araras. A mulher que trabalha em mercado no mesmo bairro, estaria indo para sua casa e quando chegou na rodovia, iria atravessar, mas comentou que aguardava a pista livre. Já o motorista teria comentado que a ciclista entrou de uma vez na sua frente, mas quando a Polícia Militar notou seu visível sinal de embriaguez, o levou para a Central de Operações e, ao fazer o teste do bafômetro, oficializou na ocorrência que o homem estava bêbado, com teor alcoólico no sangue muito além do tolerado pela Lei.

O motorista foi preso e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil. Poderá ser indiciado por crime de trânsito como dirigir embriagado e ainda atropelar uma pessoa. Ele nesta quarta-feira passou por exame de corpo de delito e informações extraoficiais eram naquele momento que ainda iria a uma audiência de custódia. De acordo com a decisão judicial, o motorista ganharia a liberdade para responder em liberdade ou ficaria atrás das grades.

Vítima internada

A mulher atropelada ainda nesta quarta-feira permanecia internada. Andréia Gomes segundo um familiar, seria submetida a uma cirurgia no joelho. Ela ainda sofreu ferimentos nos braços e pernas, além de corte contuso na face.

Voltar + Destaques