Destaques 18/11/2021 10:16 Bombeiros de Alta Floresta realizam instrução de noções de mergulho para alunos da Escola D. Pedro ll Foto: Divulgação - Corpo de Bombeiro/AF O Corpo de Bombeiros Militar, por meio de sua unidade na cidade de Alta Floresta, realizaram na manhã de ontem quarta-feira (17) instruções de noções de mergulho autônomo para alunos do 3° ano do Escola Militar D. Pedro II Furlani da Riva. Por volta das 07h10min os 12 alunos voluntários iniciaram as atividades preparatórias com uma atividade de alongamento e aquecimento. Em seguida fizeram atividades de adaptaçãoao meio líquido seguida de condicionamento respiratório para desenvolver a tranquilidade psicológica para o mergulho com equipamentos. Após receber noções da influência da pressão atmosférica no meio líquido os alunos fizeram exercícios adaptativos para a permanência subaquática respirando através do ar comprimido dos cilindrosdemergulho. Por fim, tiveram uma experiência de Deslocamentos submersos acompanhados pelos instrutores Mergulhadores da 7ªCIBM .

