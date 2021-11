Destaques 19/11/2021 07:28 Arão Leite/J. Cidade Alta Floresta: Filho volta a ser preso por ameaçar e agredir mulher de 67 anos Foto: Ilustração/ Crédito oestadoonline.com.br Um jovem de apenas 22 anos foi preso pela Polícia Militar de Alta Floresta, acusado de agredir, praticar a tortura psicológica e ameaçar de morte a própria mãe. A vítima é uma mulher de 67 anos. O caso foi registrado no Bairro Jardim Panorama. Os policiais militares foram acionados junto à Central de Operações e se deslocaram até o endereço. Mas o suspeito quando viu a viatura da PM tentou fugir, saindo correndo, pulando muros. Só que foi alcançado e abordado. Tentou resistir e segundo a PM, “precisou ser usada técnica de imobilização para conter o rapaz que estava muito alterado”.

O jovem foi algemado e colocado no camburão da PM. A vítima que estava com muito medo, revelou que essa não foi a primeira e nem segunda vez que passou por essa situação. Uma das vezes aconteceu há alguns meses quando o filho chegou pedindo dinheiro para comprar droga. “Ela diz que ele é usuário de entorpecente”, registrou a Polícia Militar.

A vítima também declarou que quando o rapaz não consegue dinheiro para comprar entorpecente fica muito alterado e ao saber que ela recebeu a aposentadoria fica pressionado para que a mesma através de torturas psicológicas, agressões físicas e ameaça de morte, de queimar a casa com ela dentro. “Não sei mais o que fazer”, desabafou a mulher na penúltima vez.

O caso está na Delegacia Municipal de Polícia Civil.

