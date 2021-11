Destaques 19/11/2021 14:16 Assessoria de Comunicação Deputado Claudinei contempla Alta Floresta com veículo para atender pacientes do AAER Ambulatório de Atenção Especializada Regionalizada em Hanseníase vai utilizar o veículo para o transporte de pacientes que fazem fisioterapia Foto: Divulgação A Prefeitura de Alta Floresta recebeu o valor de R$ 70 mil reais para a aquisição de veículo a ser utilizado pelo Ambulatório de Atenção Especializada Regionalizada em Hanseníase (AAER) do município. O benefício servirá para transportar pacientes acometidos pela hanseníase, em que realizam tratamento fisioterapêutico. O recurso foi destinado pelo deputado estadual Delegado Claudinei (PSL) por meio de emenda parlamentar e indicação feita pelo vereador Luciano Silva (Pode). “Fico satisfeito em contribuir com a saúde deste importante município da região norte de Mato Grosso. Ainda mais que o nosso Estado é um dos que apresentam o maior índice da hanseníase no centro-oeste do país. Com esse veículo, vai contribuir para que o tratamento dos pacientes seja pontual e seguro, sem nenhuma interferência por causa da falta de condução”, comentou Claudinei. Segundo Luciano, o veículo será utilizado especificamente para os pacientes em tratamento no AAER. “Na verdade, esse setor de hanseníase, ele faz o transporte de pacientes para poderem fazer a fisioterapia e eles não tem um veículo próprio. Muitas vezes, acaba atrasando e até prejudica o atendimento do setor de fisioterapia e do usuário. Com esse veículo vai resolver essa situação e tudo será mais fácil”, explica o vereador. Ele agradeceu o deputado Claudinei por ter atendido o anseio da população de Alta Floresta. “Não é um pedido do vereador, especificamente da política, e, sim, um pedido do povo. A população e o pessoal da fisioterapia estão precisando. A gente vem sendo agraciado pelo deputado Claudinei e temos muito a agradecer, por estar disposto a colaborar e tem sido parceiro de Alta Floresta e tem cumprido o que tem se comprometido. Realmente, é um sentimento de felicidade e saber que realmente temos políticos comprometidos com a nossa cidade”, declarou Silva.

Voltar + Destaques