Destaques 19/11/2021 15:57 Assessoria | Polícia Civil-MT Policiais civis da Regional de Alta Floresta participam de curso de operador de Drone Foto: Divulgação A Polícia Civil, por meio da Delegacia Regional de Alta Floresta (803 km ao norte de Cuiabá), em parceria com o Sindicato Rural do município, promoveram o curso de operador de aeronave remotamente pilotada – Drone. A capitação foi realizada nos dias 16, 17 e 18 de novembro, e contou com a participação dos policiais civis das Delegacias de Polícia de Alta Floresta, Colíder e Paranaíta. O treinamento teve objetivo aprimorar o conhecimento dos profissionais em relação a essa importante ferramenta tecnológica, bem como, melhorar cada vez mais o desempenho e atuação da segurança pública na região. Durante os três dias de curso e com aulas práticas e teóricas,as equipes foram qualificadas visando aperfeiçoar o trabalho investigativo, tendo em vista que o drone é um importante instrumento na coleta de provas, eficaz e que não expõe a risco os policiais. Todos os alunos receberão o Certificado emitido pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR-MT).

