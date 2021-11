Destaques 21/11/2021 06:05 Folha Web Piloto de Alta Floresta morre em queda de avião em Roraima Foto: Emily Costa/G1 RR O piloto, Edinaldo Dutra Chagas, de 58 anos, e o passageiro João Afonso de Sousa, de 53, morreram após a queda de um avião na vicinal 03, região de Samauma, município de Mucajaí Roraima, nesta sexta-feira, 19. Os corpos chegaram ao Instituto Médico Legal (IML) por volta das 11h04 de sexta

O corpo de Edinaldo foi liberado na manhã deste sábado, 20, para sepultamento e o corpo de João ainda não foi liberado por questões burocráticas. Segundo apurado pela reportagem, o piloto é da Cidade de Alta Floresta, estado do Mato Grosso e o

passageiro de Boa Vista. As causas da queda serão investigadas pelas autoridades responsáveis. Em nota a Polícia Civil informou que um motorista de um veículo fretado procurou a Delegacia de Mucajaí e relatou que moradores da região de Campos Novos informaram que ocorreu um acidente aéreo por volta das 15h30 de ontem e que dois homens morreram.

O comunicante afirmou que não conhece as vítimas, mas que, ao saber dos fatos, decidiu comunicar à Polícia Civil. “A investigação sobre o acidente aéreo cabe ao Cenipa (Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes

Aeronáuticos) da Força Aérea Brasileira”, finaliza a nota

