Destaques que 21/11/2021 07:16 Moradores plantam bananeiras em buracos em rua e avenida como protesto em Nova Monte Verde O centro de Nova Monte Verde protagoniza papel de desmando da administração pública, onde moradores plantaram bananeiras em buracos na rua Maria Do Carmo Spletozer Lopes e Avenida Genésio Alves da Fonseca esquina com avenida Manoel Francisco em forma de protesto. De acordo com informações de populares, a decisão de plantar as bananeiras foi para evitar que os motoristas caiam nos buracos e também para chamar a atenção da prefeitura para realizar a manutenção das vias. Em Sessão Ordinária de 12 de julho de 2021 através da indicação 028 os vereadores Eder Fernandes e Silvana da Silva Maria chamaram a atenção do executivo municipal para que realizasse a "Operação Tapa Buracos" no município, visto que ainda estava em época de secas que é o momento ideal para efetuar os devidos reparos. Moradores relatam que há um buraco que está tão grande que quase toma conta da rua inteira. Nas redes sociais apontam que na Avenida Genésio Alves da Fonseca tem que passar na contramão. "Nós que moramos na cidade sabemos onde tem buracos, mas uma pessoa que vem de outra cidade não sabe quando vê um segundo pra cair e se quebrar todo ou até algo pior dependendo da velocidade", relata a moradora. Além de cobranças em tribuna, a vereadora Vera Lucia do Nascimento também utilizou suas redes sociais para desabafar a situação. “Triste ver isso acontecer na nossa cidade tudo isso deveria ter solucionado quando nois vereadores Alex Pereira Vera Lucia Do Nascimento Manoel Zufino da Silva enviamos ao executivo um ofício pedindo para Fazerem a manutenção dos tapas buracos em todos os pontos criticos estive no gabinete essa semana eu e o Alex tornamos falar sobre vários assuntos inclusive dos buracos segundo o executivo falou que as empresas que prestam serviço para a prefeitura deu deserto significa que não quis fazer o serviço falamos dos nossos funcionários da obra que sempre está prestando um bom serviço por que por diversas vezes eles fizeram esse serviço como dizem o ditado se não tem tu vai tu mesmo”, escreveu a vereadora, anexo a postagem, uma foto da bananeira plantada em meio a via. Por parte do executivo, não houve resposta sobre as manifestações.

