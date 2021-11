“É uma satisfação muito grande e sentimento de dever cumprido receber essa premiação”. A frase é do prefeito Osmar Antônio Moreira, do município de Paranaíta (a 838 km de Cuiabá), que recebeu R$ 80 mil do programa Imuniza Mais MT do Governo do Estado.

A ação contemplou outras 14 cidades que mais se destacaram na aplicação de vacinas contra a Covid-19 e Influenza. “Temos um governo que tem olhado para os municípios, que não politizou as vacinas e deu suporte no Estado inteiro. Em Paranaíta, por exemplo, temos um lema: assim que chegar a vacina é para ser aplicada na hora e não ficar estocada em geladeira”, afirmou Osmar.



O chefe do Executivo Municipal ainda relembrou os desafios superados durante a pandemia do coronavírus e atribuiu que o apoio do Governo Estadual foi essencial para o enfrentamento da doença. O recurso será investido para melhorar a estrutura da saúde pública.



“Ficou mais leve passar a pandemia com um governo que dá sustentação. O que vamos fazer com o dinheiro é continuar investindo na Saúde, na vacina, em equipe e na capacitação dos nossos profissionais. No município, temos 98% da população vacinada com a primeira dose contra o coronavírus e 75% imunizada com a segunda dose. Não temos nenhum leito de UTI ocupado com paciente diagnosticado com a Covid-19. Quero agradecer e parabenizar toda a minha equipe da Secretária Municipal de Saúde, o apoio do governador Mauro Mendes e do secretário estadual de Saúde, Gilberto Figueiredo”.



O Imuniza Mais MT entregou R$ 1,8 milhão aos 15 municípios que alcançaram mais de 80% de cobertura vacinal contra Influenza e mais de 90% de cobertura vacinal contra Covid-19. A cerimônia ocorreu na quinta-feira (18) no Salão Nobre Cloves Vettorato, do Palácio Paiaguás.



“Premiamos os 15 municípios que participaram do programa e que, ao final, conseguiram obter as melhores colocações. Para mim, é uma grande satisfação não só entregar essa premiação, mas, acima de tudo, saber do esforço e do trabalho envolvidos nessa ação. A próxima etapa do Imuniza Mais MT englobará 12 vacinas e são vacinas que já estão disponíveis na rede pública há muitos anos, que visam combater doenças que já foram erradicadas”, declarou o governador Mauro Mendes.



Classificações



No extrato populacional um, com municípios com menos de cinco mil habitantes, ficou em primeiro lugar o município de Planalto da Serra, cuja premiação foi de R$ 60 mil. Nova Brasilândia ficou em segundo lugar e levou o prêmio de R$ 50 mil. Em terceiro lugar, está o município Torixoréu, que recebeu um incentivo de R$ 40 mil.

Já na categoria de municípios entre cinco e 10 mil habitantes, Cocalinho ficou em primeiro lugar (R$ 80 mil); Porto dos Gaúchos em segundo lugar (R$ 70 mil) e Campos de Júlio em terceiro lugar (R$ 60 mil).



Com municípios entre 10 a 15 mil habitantes, Nova Ubiratã ficou em primeiro lugar (R$ 100 mil) e Paranaíta em segundo lugar (R$ 80 mil). Nenhum município alcançou a terceira categoria desse extrato.



Na categoria de municípios entre 15 a 30 mil habitantes, Jaciara ficou em primeiro lugar (R$ 150 mil) e Nova Xavantina em segundo lugar (R$ 120 mil). Nenhum munícipio alcançou a terceira categoria desse extrato.



No extrato populacional com municípios entre 30 a 60 mil habitantes, Poconé ficou em primeiro lugar (R$ 200 mil) e Campo Verde em segundo lugar (R$ 150 mil). Nenhum município alcançou a terceira categoria desse extrato.



E, nos municípios de mais de 60 mil habitantes, Rondonópolis ficou em primeiro lugar (R$ 300 mil), Lucas do Rio Verde em segundo (R$ 200 mil) e Primavera do Leste em terceiro lugar (R$ 150 mil).