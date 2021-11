Destaques 22/11/2021 05:41 Lindomar Leal/Assessoria “A luta não foi em vão”, destaca Menin ao enaltecer nomeação de profissionais para a Politec de Alta Floresta Foto: Divulgação “A convocação de dois papiloscopistas e dois técnicos em necropsia para a Politec de Alta Floresta, publicada no Diário Oficial do dia 9 de setembro, quinta-feira, confirma que cumprimos com existo mais uma missão”, comemorou o vice-presidente da Câmara Municipal de Alta Floresta, Marcos Roberto Menin (MDB), ao acompanhar o primeiro dia de trabalho dos profissionais. Na manhã de sexta-feira (19.11), Menin esteve na Politec de Alta Floresta para dar as boas-vindas e desejar sucesso na missão dos técnicos em necropsia Sidney Leal dos Santos e Tadeu Loiola e dos papiloscopistas Osmair Carlos Rossetto de Góis e Maiara Santos Valentim. “O sentimento é de gratidão ao diretor de interiorização da Politec, Mairo Fábio Camargo, que nos recebeu gentilmente em seu gabinete no dia 7 de julho e no dia 9 de agosto veio a Alta Floresta atendendo nosso convite para ver de perto a realidade da Politec. Também agradecemos ao deputado estadual Dilmar Dal Bosco e toda sua equipe pelo apoio, empenho e ajuda nesta missão. Obrigado ao governador Mauro Mendes, que nos recebeu no dia 16 de junho juntamente com o deputado Dilmar Dal Bosco e o secretário-chefe da Casa Civil, Mauro Carvalho Júnior. Naquela oportunidade entreguei o pedido de contratação de profissionais para a Politec. Com esta ação, o Governo de Mato Grosso dá um passo importante para resolver o problema grave que é a falta de profissionais na Politec de Alta Floresta”, agradeceu Marcos Menin. "Agradecer ao vereador Menin por ter se empenhado lá em Cuiabá juntamente com o deputado Dilmar Dal Bosco, se não fosse essa insistência dos dois acredito que não viria tantas vagas para Alta Floresta. Então, queria agradecer a esses dois políticos que nos ajudaram e agora a gente vai ajudar a população de Alta Floresta que está precisando, pode contar conosco porque nós vamos fazer o melhor atendimento possível para Alta Floresta", disse Sydnei Leal. A próxima missão de Marcos Menin será a reforma e ampliação do prédio da Politec. Segundo ele, o recurso já está assegurando, são mais de R$ 1 milhão. Agora, a próxima etapa será a aprovação do projeto. "A nossa luta continua, temos que dar condições de trabalho, já tem o dinheiro em caixa e vamos trabalhar para fazer um prédio moderno para dar condições de cuidar de Alta Floresta", frisou Menin.

Voltar + Destaques