Destaques 22/11/2021 07:54 Redação I Nativa News Motorista perde controle de carro e bate em árvore próximo ao terminal rodoviário de Alta Floresta. Foto: Divulgação Um motorista perdeu o controle do carro e bateu em uma na avenida Ludovico da Riva, próximo ao terminal rodoviário de Alta Floresta. O acidente ocorreu por volta de 21h30 de ontem, domingo (21), A Polícia Militar informou que ao chegar no local do acidente encontrou o condutor de 33 anos no interior do veículo, atordoado e com lesões e sangramento na face. O Corpo de Bombeiros foi acionado e prestou o resgate a vítima e o conduziram até o Pronto Socorro do Hospital Regional.

