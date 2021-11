O homem de 41 anos acabou detido após agredir um militar do Corpo de Bombeiros enquanto recebia atendimento. O suspeito se envolveu em uma briga no trânsito, foi encontrado em visível estado de embriaguez alcoólica precisando atendimento médico após ter sido agredido.

Conforme registro da Polícia Militar, a guarnição foi acionada para atender uma via de fatos que aconteceu em frente a Escola Estadual Professora Marines de Fátima Sá Teixeira. No local o suspeito foi encontrado amparado por pessoas que ali passavam e acionaram a polícia após presenciar a via de fatos.

A guarnição foi informada de que o homem de 41 anos conduzia um veículo Palio, que ao adentrar a via em frente a escola fechou um outro veículo. O condutor do outro veículo, não identificado, foi conversar com o suspeito que desferiu um golpe contra ele. Este revidou a agressões, imagens que circulam nas redes sociais (com marca da conta Alta Floresta Mil Grau no Instagram) mostram o momento das vias de fatos. Após as agressões o condutor não identificado, que foi contido por populares, deixou o local tomando rumo ignorado.

O suspeito estava vomitando, motivo pelo qual a guarnição do Corpo de Bombeiros foi acionada. Já no Hospital Regional de Alta Floresta Albert Sabin, o suspeito investiu contra os militares do Corpo de Bombeiros, escarrando em um Soldado, emitindo palavras de baixo calão. O suspeito entrou em surto, afirmando frequentemente que sua esposa é da Receita Federal, foi então algemado para receber atendimento médico no hospital.

Conduzido até a Central de Operações da Polícia Militar, o homem insistia em dizer que todos saberiam quem é a esposa dele. Diante a situação o homem foi detido por embriaguez ao volante, tráfico de influência e desacato, sendo encaminhado à Delegacia de Polícia Judiciária Civil para as devidas providências. O veículo foi levado ao pátio da 20a CIRETRAN por não aparecer um condutor habilitado para a retirado do mesmo.