Destaques 22/11/2021 09:49 Flutuante afunda parcialmente no rio Teles Pires em Alta Floresta Foto: Divulgação Parte da estrutura do restaurante flutuante no porto de areia, rio Teles Pires, em Alta Floresta, ficou dentro da água após um problema com um dos flutuadores no domingo (21). Em contato telefônico com o site Nativa News durante a manhã desta segunda-feira (22) João Lopes de Araújo, popular Bisteca. Confirmou que a estrutura adernou, ou seja, ficou inclinada com parte submersa. Lei mais: Flutuante é destruída por incêndio no rio Teles Pires em Alta Floresta Segundo Bisteca, o restaurante é composto por três partes flutuadoras. Alguns deles tiveram problemas. A situação teria sido percebida por um funcionário que dorme no local. Bisteca informou ainda que possivelmente terá que desmontar a flutuante para que seja realizado o reparo.

