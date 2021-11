No primeiro semestre de 2021, 50.098 mil denúncias de violência contra crianças e adolescentes foram registradas no país. Desse total, 40.822 ocorreram dentro da casa da vítima, segundo dados do Disque 100. Em Mato Grosso, 320 ocorrências relacionadas ao abuso sexual de crianças foram registradas nos três primeiros meses deste ano.

Para alertar sobre situações de violência contra crianças e adolescentes, conscientizar e informar a população sobre a importância da denúncia, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso, por meio da Coordenadoria de Comunicação, lança nesta segunda-feira (22 de novembro) a campanha “O monstro fora do conto”.

A campanha terá conteúdo lúdico para redes sociais do TJMT com exemplos de violências que ameaçam crianças e adolescentes e materiais complementares das equipes do portal, rádio e TV com spot, reportagens, entrevistas, entre outros.

A campanha mostrará que em algum momento da vida a criança deixa a fantasia para viver o mundo real e nesta nova realidade, o monstro não está mais debaixo da cama. Ele pode ser aquele que ameaça matar a família, pode subornar e silenciar, ou simplesmente pode fazer com que tudo pareça uma brincadeira. Mas a criança sabe e sente que há algo errado, e os sinais aos adultos virão, por mais que alguns demorem a perceber.

O juiz responsável pela Coordenadoria da Infância e Juventude (CIJ) do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, Tulio Duailibi Alves Souza explica que dar maior importância ao conhecimento à população é uma forma de prevenir qualquer tipo de violência infantojuvenil.

“Quando mostramos através de uma campanha que é possível chegar às autoridades, garantimos voz às crianças e adolescentes dizendo pra eles que eles têm direito a um crescimento saudável. Ao tomarmos esse tipo de cuidado, levando acesso à informação, estimulamos esse crescimento saudável para criança e adolescente a fim de evitar que eles sofram qualquer tipo de violência física, emocional ou sexual que afetam o seu regular desenvolvimento”, afirma.

De acordo com o magistrado, a campanha é uma das ações realizadas pelo TJMT que mostram a proximidade da Justiça estadual com toda a sociedade e principalmente a preocupação com esse público tão importante. “Quando lidamos com essa temática sobre criança e adolescente não há como o Poder Judiciário ficar alheio a um trabalho de integração com todos os atores que formam a rede de proteção e com a própria sociedade. Existe uma corresponsabilidade para garantir direitos e isso exige processo colaborativo, por isso temos que trabalhar com as políticas públicas da proteção e promoção dos direitos da criança e adolescente”, reitera.

Denúncias sobre qualquer tipo de violência contra crianças e adolescentes podem ser feitas de forma anônima pelo Dique 100 ou 197. A ligação é gratuita.